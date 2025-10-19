Răzvan Lucescu a reușit să redreseze corabia, la PAOK Salonic. Cifrele confirmă această realitate: 14 meciuri în toate competițiile în acest sezon, 7 victorii, 4 egaluri și doar 3 înfrângeri.

Duminică seară, formația din Salonic și-a continuat ascensiunea, câștigând un meci uriaș: 2-0 cu AEK Atena, în deplasare. Golurile au fost înscrise de Baba (45) și Konstantelias (49). Gazdele au încheiat partida în zece oameni, după eliminarea lui Moukoudi din minutul 86.

Dincolo de faptul că a fost o victorie de prestigiu, în fața unei mari rivale, rezultatul a și urcat PAOK Salonic pe primul loc după 7 etape.

În acest moment, echipa lui Răzvan Lucescu e lider cu 17 puncte. Podiumul e completat de Olympiakos (16 puncte) și de AEK Atena (16 puncte).

