Miercuri seară a avut loc meciul Olympiacos - PAOK Salonic, în unica manșă din sferturile de finală ale Cupei Greciei. La capătul celor 90 de minute, trupa lui Răzvan Lucescu s-a impus cu 2-0.



Răzvan Lucescu a calificat-o pe PAOK Salonic în semifinalele Cupei Greciei



Ambele goluri au fost marcat în prima repriză. Anestis Mythou a deblocat tabela în minutul 7, ca Magomed Ozdoev să ducă scorul la 2-0 în minutul 15. La ambele goluri a fost pasator decisiv Andrija Zivkovic.



În semifinalele Cupei Greciei, PAOK o va înfrunta pe câștigătoarea dintre Panathinaikos și Aris Limassol. Meciul dintre cele două a început de la ora 20:30.



Ca să ajungă în sferturi, PAOK a trebuit să treacă de Atromitos în optimi. Echipa de pe Toumba a învins-o pe Atromitos cu la loviturile de departajare (1-1, 5-4 d.l.d.).



PAOK, în clasament



În Superliga Greciei, echipa pregătită de Lucescu se situează pe poziția secundă în clasament cu 38 de puncte. După 16 etape, PAOK a bifat 12 victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

