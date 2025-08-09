Împrumutat de la Lecce, atacantul a marcat din nou, aducând victoria într-un meci amical, anunțându-și astfel prezența în primul "11" pentru duelul de foc din Cupa Italiei, chiar împotriva echipei de care aparține.



Transferat sub formă de împrumut la Juve Stabia pentru a prinde mai multe minute, atacantul român în vârstă de 20 de ani a început în forță aventura la gruparea din Serie C. Burnete a preluat rapid responsabilitatea grea lăsată de plecarea lui Andrea Adorante și a început să livreze exact ce se așteaptă de la un vârf: goluri decisive.



Gol de "vultur" și bilet de titular?



În cel mai recent meci de verificare, disputat pe stadionul "Romeo Menti" împotriva celor de la Afragolese, Burnete a fost din nou eroul echipei sale. Într-o partidă care a durat 70 de minute, atacantul a înscris unicul gol al meciului, aducând victoria cu 1-0. Reușita a venit în urma unei pase decisive oferite de Piovanello, iar românul a trimis mingea în poartă cu o execuție de atacant pur-sânge, descrisă de italienii de la Calciolecce drept "o finalizare de oportunist".



Prin acest gol, cota sa pentru un loc în primul "11" la debutul oficial a crescut exponențial. Iar soarta face ca primul meci oficial al sezonului pentru Juve Stabia să fie chiar pe 15 august, în Cupa Italiei, împotriva celor de la Lecce, clubul care l-a cedat temporar. Astfel, Burnete ar putea fi chiar omul care să o elimine pe formația din Serie A din competiție.

