Rareș Burnete, atacantul dorit de Dinamo, a semnat cu altă echipă

Atât Zeljko Kopic cât și Andrei Nicolescu au spus public că își doresc câțiva jucători noi în următoarea perioadă, iar conducerea face eforturi pentru a-i aduce cât mai repede sub comanda antrenorului croat.

Pe lista ”câinilor” s-a numărat, în această vară, și atacantul Rareș Burnete (20 de ani) de la Lecce, care a debutat în Serie A în sezonul precedent.

Românul, campion în Italia cu Lecce Primavera, a semnat recent prelungirea contractului cu actuala sa echipă, până în 2029. Anunțul a fost făcut de jurnalistul Nicolo Schira, care scrie că totul a fost intermediat de agentul italian Gianluca Romano.

Rămâne de văzut dacă Dinamo își dorește să-l transfere pe Burnete sub formă de împrumut sau dacă Lecce va conta pe el în sezonul 2024-2025 din Serie A.

Done Deal! Rares #Burnete has extended his contract with #Lecce until 2029. Deal completed by the agent Gianluca Romano. #transfers pic.twitter.com/icflv26F2S