Tensiune la Gaziantep FK! Președintele Yılmaz l-a băgat în ședință pe Șumudică după înfrângerea cu Başakşehir

Președintele clubului, Memik Yılmaz, a părăsit stadionul extrem de supărat și a anunțat că va lua măsuri dure, au anunțat cei de la telgraf.net.

Surse din cadrul clubului spun că Yılmaz se va întâlni cu antrenorul Marius Șumudică și conducerea echipei pentru a analiza situația și a lua decizii concrete. Se pare că președintele este nemulțumit de performanța echipei și dorește o schimbare de atitudine.

Această convocare vine după o serie de rezultate slabe pentru Gaziantep FK. Echipa a câștigat doar un meci din ultimele cinci. Fanii sunt nemulțumiți și cer o schimbare.

Fanii îl vor plecat pe Șumudică, antrenorul se apără

Pe finalul meciului cu Bașakșehir, suporterii lui Gaziantep i-au cerut lui Marius Șumudică să plece de la echipă, însă antrenorul s-a declarat mulțumit de jocul echipei.

„Din punctul meu de vedere, nu meritam să pierdem azi. Dacă ne uităm la statistici, am avut 14 șuturi. Bașakșehir a avut 4 șuturi și, din păcate, două dintre ale au fost goluri. Repet, nu meritam să pierdem azi, am avut și un gol anulat.

Jucătorii mei au luptat astăzi, însă nu am reușit să obținem rezultatul dorit. Dacă ne uităm la ultimele 11-12 meciuri, am pierdut doar trei dintre ele, iar aceste au fost contra lui Bașakșehir, Fenerbahce și Galatasaray. Consider că încă avem șanse să ne salvăm de la retrogradare”, a spus Șumudică, pentru beIN SPORTS.