"Puski", tot mai aproape de Istanbul! Fenerbahce are nevoie URGENT de un atacant

Transferul lui George Puscas la Fenerbahce este foarte aproape de a se oficializa.

Ziarele internationale anunta ca Lazio s-a inteles cu echipa de la Istanbul pentru mutarea unui atacant.Turcii il vor trimite in Italia pe Vedat Muriqi, iar in locul lui la Fener ar putea ajunge atacantul roman in varsta de 24 de ani, legitimat la Reading.

Lazio s-a inteles cu turcii pentru Muriqi, urmand a plati 20 de milioane de euro pentru el.

Dupa plecarea acestuia, Fenerbahce este obligata sa aduca un alt atacant in echipa. Turcii au 2 fotbalisti pe lista scurta: George Puscas si Ali Sowe, de la TSKA Sofia.

In alta ordine de idei, Fener incearca si transferul tanarului fundas Ravil Tagir, de la Altinordu FK, si mutarea lui Bright Osayi-Samuel de la QPR.