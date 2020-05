"Acest lucru a cauzat o problema!" George Puscas pleaca de la Reading! Anuntul facut de oficialii clubului! Care este motivul

George Puscas ar putea pleca de la Reading.

Directorul executiv al celor de la Reading, Nigel Howe, a declarat ca una dintre vedetele echipei va trebui sa paraseasca clubul in vara, pentru a nu se intra in colaps financiar.

Echipa nu se antreneaza in conditii normale din cauza pandemiei de coronavirus, iar clubul intampina si probleme de ordin financiar si cauta solutii pentru a se redresa. Terenul de pregatire al clubului a fost vandut catre Dai Yongee, o companie detinuta de catre patronul clubului, pentru ca Reading sa aiba lichiditati prin care sa-si plateasca oamenii.

Reading este obligata sa vanda unul sau chiar mai multi jucatori in vara, iar primul pe lista este George Puscas, adus in schimbul a 8 milioane de euro de la Inter, in vara trecuta. Acesta reprezinta cel mai scump transfer din istoria lui Reading, iar atacantul roman nu a avut prestatii constante, iar cota sa a scazut la 5 milioane de euro.

"Sunt ingrijorat, deoarece s-a investit foarte mult in jucatori, iar acest lucru a cauzat o problema, prin modul in care respectam regulile pentru profit si sustenabilitat, iar singura cale de a ne redresa este vanzarea de jucatori. Patronul a investit sume apreciabile, a insistat sa aduca anumiti jucatori, i-a sustinut, insa acum este nevoie de o schimbare," a declarat Howe.

Totodata, Howe a precizat ca o alta decizie va fi sa micsoreze salariile, iar cine nu va accepta va parasi clubul. Exact aceeasi tactica a fost abordata si de Gigi Becali la FCSB.