PSG forțează transferul unui fundaș de talie mondială! Suma colosală propusă de parizieni 

Vara aceasta, PSG a reușit o puternică lovitură de marketing. Nasser Al-Khelaifi (48 ani) l-a convins pe Kylian Mbappe (23 ani) să rămână la campioana Franței și să semneze prelungirea contractului până în iunie 2025. Însă, pe lângă superstarul din atac, președintele parizienilor dorește să-și întărească și apărarea.

Potrivit jurnalistului specializat în transferuri, Nicolo Schira, PSG forțează transferul lui Milan Škriniar (27 ani) de la Inter Milano. Parizienii au oferit deja 60 de milioane de euro în schimbul stoperului din Slovacia, dar italienii doresc 70 de milioane de euro.

„PSG a crescut la 60 de milioane de euro oferta pentru Inter, pentru a-l semna pe Skriniar. Nerazzurri cer 70 de milioane de euro, iar discuțiile sunt în desfășurare.

Pentru fundașul central se pregătește un salariu de 7,5 milioane de euro pe an, plus bonusuri de performanță”, a postat Nicolo Schira pe contul oficial de Twitter.

