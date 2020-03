Primul club european care si-a concediat toti angajatii, in afara de jucatori si antrenori, cere disperat ajutorul federatiei

Clubul a anuntat 60 de angajati ca vor ramane fara serviciu.

Clubul Barnet FC, care evolueaza in National League, liga a 5-a in sistemul fotbalistic din Anglia, a anuntat ca a luat masuri radicale pe fondul epidemiei de coronavirus si a restrangerii drastice a bugetului. Patronului clubului, afaceristul Tony Kleanthous, a anuntat 60 de angajati ca vor fi concediati, adica se va renunta la toti cei care nu sunt jucatori sau antrenori. El a spus ca contractele fotbalistilor si staff-ului tehnic sunt protejate in fotbal si nu pot fi rupte unilateral, dar ceilalti angajati sunt vulnerabili in situatii de forta majora si, cum nu exista incasari, nu a avut incotro si a trebuit sa evite falimentul.

Finantatorul a cerut Football Association sa ofere leadership in aceasta situatie de criza, iar cluburilor din Premier League sa puna pe picioare o cale de asistenta financiara pentru diviziile inferioare. La finalul acestui sezon, academia lui Barnet nu va mai primi finantare, dupa ce a retrogradat in 2018 din EFL si dupa ce a parasit sistemul de performanta pentru dezvoltarea jucatorilor de elita. Conform lui Kleanthous, clubul a acumulat pierderi lunare de 100.000 de lire sterline cu salariile unor jucatori care aveau ca obiectiv promovarea in ligile profesioniste, de unde ar fi trebuit sa vina fondurile pentru finantarea academiei, dar la finalul sezonului clubul se va desparti si de cei 15 membri din staff-ul academiei.

Kleanthous, care finanteaza clubul de 26 de ani, a declarat ca „imi e rau fizic, au fost cateva zile de cosmar. E o situatie disperata si am vrut sa discut personal cu toti angajatii la care vom renunta, pentru a intelege ca nu exista nicio alta solutie. De cand am aflat ca se suspenda competitiile, stiam ce urmeaza si tot personal auxiliar a primit preaviz. Imi pare extrem de rau pentru ingrijitori, cei care fac curatenia, angajatii de la marketing, stewarzi si casieri, care aveau mare nevoie de acesti bani si la care nu se gandeste nimeni, cand vorbeste despre criza produsa de coronavirus in fotbal. Nu trebuie plansi cei care nu raman fara bani pentru o a doua casa de vacanta, ci cei care nu au cu ce isi plati chiria. Cei din Premier League trebuie sa ne intinda o mana de ajutor. S-au bucurat de miliardele lor timp de multi ani, poate ca pentru un sezon ar trebui sa renunte la transferurile extravagante si sa ii ajute pe cei care au nevoie disperata de acei bani. Guvernul trebuie sa fie mai clar in actiuni, pentru ca nu a ordonat incetarea tuturor adunarilor, ci doar a sfatuit sa nu mai aiba loc intruniri mari si evenimente publice, asa ca nu ne putem lua banii din asigurari”.

Clubul Barnet FC a fost infiintat in 1888 si joaca pe Hive Stadium, o arena cu 6.5000 de locuri din cartierul londonez Harrow. De-a lungul existentei sale, pentru „The Bees” au evoluat Edgar Davids, Jimmy Graves, Alan Pardew, Mark Lawrenson, David Hillier, Eddie Newton, Paul Warhurst, Dougie Freedman, Marlon King, Linvoy Primus, Maik Taylor, Jason Puncheon, Yannick Bolasie sau Albert Adomah. In acest moment, in afara de jucatorii englezi, la echipa sunt legitimati si stranieri din Portugalia, Nigeria, Albania, RD Congo, Cipru sau Letonia.