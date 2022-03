Ce a răspuns Edi Iordănescu când a fost întrebat dacă îl consideră vinovat pe Andrei Ivan la primul gol al lui Dabbur

Amicalul România - Israel, încheiat cu scorul de 2-2 după ce ”tricolorii” au condus cu 2-0 la pauză, l-a scos la rampă pe atacantul gazdelor, Dabbur, autorul unei duble.

Întrebat la conferința de presă de după meci dacă îl consideră vinovat pe Andrei Ivan la primul gol al Israelului, selecționerul Edward Iordănescu a explicat:

”Nu avea sarcina să îl marcheze (n.r. - pe Dabbur) pentru că am făcut zonă și nu om la om, dar e adevărat că am spus că m-a deranjat că am primit gol pe un moment static.

Vom analiza, vom trage concluziile și vom fi pregătiți ca în campanie să facem în așa fel încât astfel de lucruri să nu se mai întâmple.

E bine că avem anumite răspunsuri, mi-aș fi dorit să fie mult mai multe, dar, cum am spus, circumstanțele au fost extrem de grele pentru noi și de aceea eu salut efortul echipei”.