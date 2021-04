Presa din Ucraina, laude pentru Mircea Lucescu! Ce spun jurnalistii despre antrenorul roman care e aproape de titlu cu Dinamo Kiev

Cel mai bun antrenor din toate timpurile, in viziunea multora, Lucescu scrie istorie si la Dinamo Kiev, dupa ce a facut-o la Sahtior.

Daca o invinge pe teren propriu pe FC Inhulets, Dinamo Kiev devine noua campioana a Ucrainei, la 5 ani distanta de la ultimul titlu, cand Mircea Lucescu era chiar pe banca rivalei, Sahtior Donetsk.

"Nu ma intereseaza ce fac fanii, eu am venit sa ajut pe Dinamo Kiev sa devina cat mai buna", a spus, la un moment dat, Lucescu, iar pe masura ce timpul a trecut, cuvintele antrenorului roman s-au concretizat in rezultatele de pe teren.

"Fara sa schimbe echipa, Lucescu a schimbat in mod neasteptat rezultatele. A scos tot ce e mai bun din jucatori, care au trecut la nivelul urmator. El gaseste o abordare individuala pentru toata lumea. Are o mare autoritate, iar jucatorii au mare incredere in el", a spus pentru AFP Artem Frankov, redactor-sef al revistei ucrainene "Football".

Asadar, in acest sezon, pe langa castigarea campionatului, Mircea Lucescu ar putea sa o duca pe Dinamo Kiev si la castigarea Cupei Ucrainei, echipa urmand sa dispute finala in luna mai. In pofida acestei situatii, scrie AFP, ultrasii lui Dinamo Kiev continua sa ceara plecarea tehnicianului roman.