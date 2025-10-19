Jurnaliștii italieni au remarcat că triumful lui Inter are o greutate specială, venind într-un meci crucial și fiind dublat de înfrângerea rivalei Napoli. "Poți sărbători primul loc și fără șampanie", au notat cei de la La Repubblica, evidențiind importanța victoriei obținute de echipa tehnicianului de 44 de ani.



"Inteligența de a se schimba"



Ziarul italian pune parcursul excelent al nerazzurrilor pe seama lui Chivu, despre care scrie că a avut "inteligența de a se schimba", acceptând că echipa sa nu poate mereu să domine la capitolul posesie. În schimb, antrenorul român a transformat-o într-o formație care trebuie să câștige dueluri, să gestioneze ritmul jocului și să se apere agresiv.



Cifrele confirmă această transformare. De la înfrângerea cu Juventus de luna trecută, Inter a legat șase victorii consecutive în toate competițiile și a încasat doar două goluri de la mijlocul lunii septembrie.



Seria de rezultate pozitive a readus încrederea în tabăra nerazzurrilor, iar La Repubblica concluzionează că, în acest moment, Cristi Chivu "are tot dreptul să-și depună candidatura" pentru titlul de campion în Italia. Duelul direct cu Napoli se anunță deja un moment cheie al sezonului.

