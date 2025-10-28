Cât de imprevizibil e fotbalul! Nu mai departe de acum zece zile, Ange Postecoglou (60 de ani) era pus pe liber de Nottingham Forest, locul 18 din 20, în Premier League.

Așadar, australianul a devenit șomer, în timp-record aproape, după doar 8 meciuri în funcție: 0 victorii, 2 remize, 6 înfrângeri, golaveraj: 7-18! Firește, Postecoglou n-avea de unde să știe, dar conducerea lui Forest i-a făcut un bine! Pentru că, plecând de la o formație în mare suferință, Postecoglou poate ajunge acum la o echipă de Europa League!

Ange Postecoglou, favorit să fie numit la Celtic Glasgow

În Scoția, clubul Celtic Glasgow tocmai a oficializat despărțirea de antrenorul Brendan Rodgers. Acesta a demisionat, după înfrângerea de duminică în fața celor de la Hearts, scor 1-3. După acest rezultat, Celtic a rămas pe locul 2 în campionat, la 8 puncte de liderul Hearts!

Deocamdată, scoțienii au instalat cuplul Martin O'Neill - Shaun Maloney, cei doi având misiunea de a asigura interimatul.

Potrivit Sky Sports, în pole-position pentru preluarea echipei, ca antrenor principal, e Ange Postecoglou. Dacă mutarea se va oficializa, atunci managerul australian va ajunge la un club titrat, însă cu probleme majore, în acest sezon.

Până să ajungă la opt puncte de lider, în Scoția, Celtic a „reușit“ să rateze accederea în grupa de Champions League, după ce a fost eliminată de modesta echipă kazahă FC Kairat Almatî!

