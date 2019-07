Portarul Benficai REINVENTEAZA modul in care se repune mingea! Arbitrul l-a AVERTIZAT sa nu incerce in meciurile oficiale. VIDEO

Portarul Benficai a profitat de noile reguli din fotbal.

FIFA a facut modificari la regulile pentru hent, lovituri libere sau schimbari in acest sezon. Tot din acest sezon, portarul poate pasa unui coechipier aflat in careu in momentul in care repune mingea de la 6 metri. Pana acum, jucatorul la care pasa portarul trebuie sa fie obligatoriu in afara careului, altfel se fluiera lovitura libera.

Odisseas Vlachodimos, portarul Benficai, a incercat deja noua regula in amicalul cu Milan, insa si-a incercat si norocul. In loc sa degajeze sau sa-i paseze colegului pe jos, el a lobat mingea pentru un coechipier, care i-a trimis-o inapoi cu capul pentru ca portarul sa o prinda in brate si sa o repuna rapid cu mana.

Arbitrul meciului amical cu Milan i-a permis schema, insa l-a sfatuit sa nu incerce sa o repete in primul meci oficial, Supercupa Portugaliei cu Sporting Lisabona deoarece nu este clar momentan daca noua regula permite asa ceva.