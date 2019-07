VIDEO | Napoli A UMILIT campioana Europei! Chiriches a jucat si a fost unul dintre cei mai buni jucatori

Napoli a facut spectacol intr-un amical contra campioanei Europei.

Napoli, cu Vlad Chiriches pe teren, a castigat meciul cu Liverpool, scor 3-0. Insigne a deschis scorul in minutul 17, Milik a marcat pe contraatac in minutul 29, iar Younes a stabilit scorul final dupa pauza.

Chiriches a jucat in repriza a doua si a avut o evolutie apreciata de presa italiana care i-a acordat nota 6,5. Chiriches s-a accidentat in luna aprilie, intr-un meci cu Frosinone. Chiriches a mai jucat si in amicalul cu Cremonense din urma cu patru zile.

De partea cealalta, Klopp si-a trimis in teren aproape cea mai buna echipa. Mane, Salah si Firmino au lipsit.