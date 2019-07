Fanii dinamovisti au fost supusi un controale amanuntite inainte de meciul cu CFR.

Dinamo va juca in aceasta seara de la ora 21:00 contra celor de la CFR Cluj in deplasare, iar ultrasii dinamovisti au fost controlati sever de catre fortele de ordine la intrarea pe stadion. In mod normal suporterii dinamovisti au fost sanctionati de catre FRF dupa incidentele de la meciul cu Viitorul, iar acestia nu ar fi avut voie sa fie prezenti la aceasta partida. Oficialii celor de la CFR Cluj au fost de acord ca peluza dinamovista sa faca aceasta deplasare, iar ultrasii din PCH au venit fara fulare, esarfe si alte insemne cu Dinamo, intrucat risca sa fie evacuati.

PCH: "Toata lumea la Cluj"



PCH a emis un comunicat ieri prin care se explica cum pot intra pe stadion suporterii.

"Toata lumea la Cluj, DAR ATENTIE! Vom intra la meci fara steaguri, fulare si insemne (din cauza suspendarii galeriei noastre pentru 5 etape). Gazdele ne-au transmis ca ne vor primi in peluza. Jandarmeria va avea motiv sa ne evacueze daca apar insemne cu Dinamo in peluza. Este nevoie de noi mai mult ca oricand", se arata in comunicatul emis de PCH.

Decizia Comisiei de Disciplina



"In temeiul art. 82.2, coroborat cu art. 82.3., lit.e, teza finala, si art. 20.6 din RD, se sanctioneaza clubul FC Dinamo 1948 cu interzicerea pentru cinci jocuri a galeriei sau grupurilor de suporteri la jocurile disputate de echipa in deplasare si o penalitate sportiva de 15.000 lei; in temeiul art. 82.1, coroborat cu art. 83.7 din RD, se sanctioneaza clubul FC Viitorul Constanta cu o penalitate sportiva de 10.000 lei" anuntat Liga Profesionista pe site-ul oficial.