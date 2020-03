Planeta striga PAUZA! Fotbalul nu va mai fi niciodata la fel: piata se prabuseste sub ochii nostri! Ce se intampla cu marii fotbalisti ai lumii

Coronavirusul va schimba pentru totdeauna lumea, avertizeaza specialistii.

Unii sportivi ar putea sa se intoarca la stadiu de semi-amatori din cauza lipsei resurselor sport. Avocatul Richard Cramer, unul dintre cele mai cunoscute nume la nivel european in spetele sportive, e convions ca pandemia va opri era drepturilor TV si a salariilor de 400 000 de euro pe saptamana.



"Toti banii care se baga in fotbal din sponsorizari si broadcasting sunt in pericol. Sumele vor scadea. Nivelarea se va face in jos. Salariile vor scadea, contractele mari se vor termina. In cazul in care lucrurile nu revin la normal intr-o luna sau doua, fotbalul se va schimba pentru totdeauna. Tot sportul va avea de suferit. Daca Sky va pierde abonati, de exemplu, e clar ca banii nu vor mai fi la fel de multi. Apoi vor dori sa renegocieze drepturile TV", a spus Cramer, care e managing partner la firma Front Row Legal.

