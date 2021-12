Pierdare mare pentru PSG! Starul parizienilor și-ar fi contactat impresarul pentru a-l transfera la Real Madrid 

În ultimul meci din grupele Champions League, PSG s-a impus categoric în fața lui Brugge, 4-1, Messi (34 ani) și Mbappe (22 ani) marcând câte o dublă. Dar, victoria a fost doar de moral, Manchester City adjudecându-și primul loc în grupă.

Cu toate că râvnește la trofeul Champions League, Nasser Al-Khelaifi poate pierde un jucător exponențial în vara lui 2022. Potrivit El Nacional, Achraf Hakimi (23 ani) i-a comunicat impresarului să facă tot posibilul pentru a-l readuce la Real Madrid din 2022.

