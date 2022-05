Atacantul Aleksandar Mitrovic (27 de ani), care s-a autointitulat ”Hulk al Serbiei”, a reușit o performanță uluitoare în acest sezon de Championship, în care echipa sa, Fulham, a câștigat competiția și a promovat astfel în Premier League.

Mitrovic a marcat 43 de goluri în cele 43 de partide jucate, record pentru Championship, campionat-maraton cu 24 de echipe și 46 de etape, la care se adaugă apoi play-off-ul de promovare.

A stabilit recordul luni, după dubla din Fulham - Luton 7-0

Ultimele două reușite ale sârbului, în 7-0 luni cu Luton, i-au adus recordul de eficacitate în epoca modernă a ligii secunde engleze.

”Mereu am spus că nu m-am gândit la o astfel de performanță, dar când am ajuns atât de aproape bineînțeles că am vrut să depășesc recordul. S-a întâmplat azi și a fost ceva foarte special, totul a fost perfect în acest sezon”, a spus Mitrovic după meci, la microfonul Sky Sports.

Până să ajungă la Fulham în 2018, sârbul a evoluat pentru Partizan Belgrad, Anderlecht și Newcastle.