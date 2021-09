Pep Guardiola, descris ca un geniu de un mare fotbalist: "Îl doare în cot de numele tău. Merge până la obsesie"

Retras din activitatea profesională de fotbalist, francezul este consultant pentru un post de televiziune din Hexagon.

Înaintea duelului dintre Manchester City și PSG, Nasri a vorbit despre filosofia de joc a tehnicianului spaniol, având numai cuvinte de laudă despre acesta.

"M-a șocat. Din punct de vedere tactic este un geniu. Am lucrat cu antrenori mari, dar el are ceva în plus. Merge până la obsesie. Știe tot, cunoaște tot. Vede spații libere și ți le arată.

Am lucrat puțin cu el și am înțeles. Cu organizarea sa, știi unde sunt coechipierii în fiecare secundă, la fiecare centimetru. Iar dacă nu ești unde trebuie, îți trage o ceartă sănătoasă. Îl doare în cot de numele tău, statutul tău și banii tăi. Dacă nu te integrezi în colectiv, vei rămâne pe bancă", a povestit Nasri.

Pauză de un an pentru Guardiola



Antrenorul spaniol va renunța la postul de antrenor pe care îl are la Manchester City în 2023, atunci când îi expiră actualul angajament. El își dorește să antreneze o echipă națională.

"O echipă națională, da. Următorul pas va fi o echipă națională, dacă va și exista această posibilitate. Trebuie să iau o pauză după șapte ani la Manchester City.

Trebuie să mă opresc și să văd, să învăț de la alți antrenori, și poate să urmez și eu această cale. Mi-ar plăcea să antrenez la un Campionat European, la un Campionat Mondial sau la Copa America", a mărturisit antrenorul, conform Marca.