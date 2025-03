"Cetățenii" au reușit calificarea în sferturile de finală ale FA Cup, unde vor întâlni pe Bournemouth (29-30 martie 2025).



Guardiola s-a plâns de calitatea mingilor din FA Cup

Dar echipa din Premier League a avut 20 de șuturi spre poartă în partida cu locul 23 din Championship, reușind să fructifice aproximativ o șeptime dintre ocaziile periculoase de poartă. Managerul Pep Guardiola a motivat rata uriașă de ratări prin calitatea foarte slabă a mingilor de joc Mitre folosite în FA Cup.



"Mingea din Champions League este excepțională, cea din Premier League este, de asemenea, de foarte bună calitate, dar aceasta nu este. Când pierzi și te plânge de calitatea mingii, sună ca și cum ai căuta o justificare, dar aceste balon nu este ceea ce trebuie. Nici cel din EFL Cup. Tot apar plângeri pe acestă temă, de mai multe sezoane, dar știu că aici e vorba de afaceri și de contracte semnate. Multe șuturi nu au prins cadrul porții din cauza mingilor, îmi asum ceea ce spun, pentru că aceste mingi nu se ridică la standarul competiției", s-a plâns spaniolul.



Nemulțumirea sa vine la câteva luni după ce Mikel Arteta, managerul lui Arsenal, a folosit același motiv pentru eliminarea în fața lui Newcastle United, în semifinalele EFL Cup (0-2, 0-2).

Adidas furnizează mingile pentru Champions League, Nike este sponsorul tehnic al Premier League, Kipsta are contract pentru baloanele din Europa League, Puma fabrică mingile pentru EFL Cup și Mitre pe cele pentru FA Cup.



Mitre, una dintre cele mai vechi firme de echipament sportiv

Mitre este marca deținută de Mitre Sports International Ltd. o companie de echipament sportiv cu sediul în Wakefield (West Yorkshire). Marca a fost fondată în 1817 și este acum subsidiara Pentland Group, care mai are în componență JD Sports, Speedo, Berghaus, Canterbury of New Zealand, Endura, Boxfresh, Ellesse, Red or Dead, SeaVees și Kickers și are un parteneriat joint venture cu Lacoste.



Firma Mitre este specializată în echipament și mingi pentru fotbal, rugby, baschet și netball, iar printre competițiile unde furnizează balonul de joc se numără FA Cup, Scottish Premiership, Welsh Premier Division, Indonesia President's Cup, Russian Cup, National Premier Soccer League, Liga Panamena de Futbol sau Philippines Football League.



Cele mai importante echipe care au partneriat cu această companie sunt Deportes Tolima (Columbia), Club Atletico Gimnasia y Esgrima, Estudiantes de Rio Cuarto (Argentina), Glenn Hoddle Academy (Anglia), General Diaz Football Club (Paraguay), Juventud de Las Piedras (Uruguay) și Thep Xanh Nam Dinh FC (Vietnam).



Foto - Getty Images