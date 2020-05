Pe ce jucatori din Europa trebuie sa tii ochii anul asta! 10 nume de SUTE de milioane de euro care ii dispera pe bogati

Indiferent de modul in care se va pune capat actualei editii a competitiilor europene de fotbal, cu certitudine se anunta un sezon urmator foarte interesant.

Cosmin Craciun

Sunt deja multe transferuri care se vehiculeaza pentru fereastra urmatoare, insa nu doar cei care schimba echipa sunt fotbalisti a caror evolutie merita sa fie urmarita. Iata care sunt jucatorii care vor atrage toate privirile in sezonul 2020-2021.

Dean Henderson (Premier League, Sheffield United, 23 de ani) - despre Henderson s-a scris foarte mult in ultima vreme, pentru ca portarul a fost unul dintre cei mai apreciati jucatori in actuala stagiune din Premier League. Imprumutat de Diavoli la Sheffield inca din 2018, englezul a pus umarul serios la promovarea echipei lui Chris Wilder si este titular si in Premier League, acolo unde a impresionat cu 10 meciuri fara gol primit. Henderson se anunta a fi viitorul portar al nationalei Angliei, dar nu se stie pentru ce club va juca in sezonul viitor. Imprumutul sau la Sheffield expira la finalul lunii mai, insa cum sezonul pare ca se va relua, este posibil ca portarul sa termine actuala stagiune la echipa de pe Bramall Lane. Intoarcerea sa la United, cu care mai are contract pana in 2022, depinde si de ce se va intampla cu David De Gea. Spaniolul nu are cum sa fie trecut pe banca de rezerve, asa ca doar o plecare a sa i-ar putea asigura lui Henderson postul de titular pe Old Trafford. S-a discutat si despre interesul lui Chelsea pentru tanarul portar englez, dar este greu de crezut ca United o sa renunte la el. Indiferent de clubul pe care il va reprezenta in viitoarea stagiune, viitorul lui Henderson este unul promitator.

Kalidou Koulibaly (Serie A, Napoli, 28 de ani) - ajuns la 28 de ani, senegalezul Koulibaly este unul dintre cei mai buni aparatori din fotbalul european. Considerat stanca defensivei napoletane, pentru Koulibaly pare ca a venit timpul sa incerce o noua experienta. Se afla deja de sase sezoane pe San Paolo si, desi Chelsea, Manchester United, Liverpool si City l-au dorit in trecut, senegalezul a ramas in Italia. Totusi, varsta sa este una ideala pentru a face pasul spre un club capabil sa se lupte pentru trofee. Jurgen Klopp viseaza la formarea unui cuplu de fier van Dijk - Koulibaly, asa ca Liverpool va incerca sa il transfere in vara. Nici Chelsea nu a renuntat la ideea de a-l aduce pe fundasul lui Napoli, avand in vedere ca Lampard are nevoie sa isi intareasca apararea. Daca ramane la Napoli, aparatorul are putine sanse sa mai ajunga la unul dintre granzii continentului, dar poate sa contribuie la revirimentul echipei care nu s-a regasit dupa plecarea lui Maurizio Sarri la Chelsea.

Joao Felix (La Liga, Atletico Madrid, 20 de ani) - adus de la Benfica in schimbul a 126 de milioane de Euro, portughezul Joao Felix a fost folosit titular de Simeone si nu a dezamagit. Om de baza si in Champions League, acolo unde Atletico s-a calificat deja in sferturi, Felix se anunta a fi unul dintre fotbalistii de top ai Europei atat in sezonul urmator, cat si in urmatorii ani. Cu certitudine, mijlocasul va continua sa se maturizeze sub comanda lui Diego Simeone.

Paul Pogba (Premier League, Manchester United, 27 de ani) - pare ca a sosit in sfarsit momentul ca francezul sa plece de pe Old Trafford. Mai mult disparut decat activ in ultima vreme, Pogba nu a mai jucat un meci intreg pentru United din 30 septembrie 2019. Plecarea lui Pogba nu este un subiect nou, pentru ca ea a fost vehiculata intens in ultimele sezoane. Criticat aspru de multi analisti, desi cifrele sale arata foarte bine, Pogba s-a aflat in permanenta sub o presiune uriasa. Mijlocasul adus de la Juventus poate reveni la Torino, dar este dorit si de Antonio Conte la Inter. Oricum, avand in vedere lipsa de activitate din acest sezon, Pogba ar trebui sa aiba ceva de demonstrat in urmatoarea stagiune.

Bruno Fernandes (Premier League, Manchester United, 25 de ani) - mijlocasul adus de la Sporting Lisabona i-a cucerit deja pe fanii Diavolilor, care de abia asteapta sa-l vada din nou la lucru. Foarte creativ si excelent pasator, Fernandes pare a fi jucatorul potrivit pentru renasterea echipei pregatite de Ole Gunnar Solskjaer si cu certitudine va fi piesa de baza in urmatoarea stagiune. Cum United are sanse bune sa participe si in grupele UCL, Fernandes poate avea sansa de a-si demonstra calitatile la cel mai inalt nivel si de a-si face loc printre fotbalistii de seama din Europa.

Jadon Sancho (Bundesliga, Borussia Dortmund, 20 de ani) - transferat de Borussia de la Manchester City, Sancho a devenit rapid om de baza si candidat la a fi viitorul mare transfer realizat de nemti. Dorit de Chelsea, Manchester United si Barcelona, englezul are cifre excelente in sezonul actual, insa nu se stie daca vrea sa schimbe deja mediul. Chiar daca nu va pleca de la Dortmund, este de asteptat ca evolutiile sale sa continue sa incante si in urmatoarea stagiune.

Pierre-Emerick Aubameyang (Premier League, Arsenal, 30 de ani) - gabonezul de la Arsenal va intra in ultimul an de contract cu tunarii si, momentan, nu pare sa doreasca sa-si prelungeasca intelegerea. Atacantul este cel mai bun jucator al formatiei lui Arteta si nu este multumit cu imposibilitatea de a juca in Champions League. De transferul sau ar fi interesata Chelsea, dar si Inter il vrea. Cum Arsenal a fost deja eliminata din Europa League, sansele londonezilor sa se califice in UCL nu sunt imense. Desi poate veni la doar doua puncte de locul 5, care asigura prezenta in grupe, in contextul excluderii lui Manchester City, Arsenal va avea de dus o lupta grea, in care mai sunt implicate si Chelsea, Manchester United, Wolverhampton, Sheffield United si Tottenham. Asadar, sansele ca Aubameyang sa ramana pe Emirates sunt si ele afectate de situatia clubului, insa varful va fi cu siguranta titular oriunde va juca. Ajuns in apogeul carierei, gabonezul va dori cu siguranta sa straluceasca la cel mai inalt nivel.

Kylian Mbappe (Ligue 1, PSG, 21 de ani) - considerat de multi deja drept cel mai bun atacant din Europa, tanarul Mbappe poate avea un nou sezon fulminant. Se discuta tot mai des in presa despre o plecare a sa de la PSG; dar francezul pare sa se simta bine pe Parc des Princes. Cine vrea sa il aduca va trebui sa plateasca o avere atat pe transfer, cat si pe remuneratia jucatorului. Pare greu de crezut ca exista vreun club dispus sa acopere un astfel de transfer, dar daca ar fi sa plece, Mbappe poate ajunge la Liverpool, Real Madrid sau Barcelona. Desi are doar 21 de ani, atacantul are cifre fabuloase atat pentru PSG, cat si pentru nationala tarii sale, si are toate premisele pentru a fi viitorul mare superstar al fotbalului, precum si inlocuitorul lui Messi si Ronaldo in ierarhia vedetelor. Astfel, sezonul viitor este unul in care evolutia lui Mbappe merita urmarita si apreciata.

Eden Hazard (La Liga, Real Madrid, 29 de ani) - adus dupa indelungi incercari de la Chelsea, belgianul Hazard nu a adus calitatea dorita in jocul celor de la Real Madrid pe parcursul ultimului sezon. Fotbalistul a fost tinut pe margine de repetate accidentari care nu i-au permis sa-si intre in forma, iar evolutiile sale n-au fost la nivelul asteptarilor. Hazard a demonstrat, insa, atat la Lille cat mai ales la Chelsea ca are niste calitati uluitoare si ca poate fi unul dintre marii fotbalisti ai planetei. Dorinta sa de revansa va fi, cu siguranta, uriasa, astfel ca in sezonul viitor ne putem astepta ca fostul campion al Frantei si Angliei sa aiba un 2020-2021 spectaculos.

Ansu Fati (La Liga, FC Barcelona, 17 ani) - Fati este unul dintre cei mai talentati tineri de pe continent si a reusit, deja, sa stranga cateva meciuri in primul 11 al Barcelonei. Spaniolul a devenit cel mai tanar marcator din istoria Champions League, in decembrie 2019, cand a marcat in victoria Barcei in fata Interului. Tanarul atacant mai are doi ani de contract cu Barca, dar clubul are optiunea de a-i prelungi intelegerea pe inca doua sezoane. Cel mai probabil, Fati va ramane pe Camp Nou si va deveni om de baza in trupa blaugrana. Si pe el vor fi multe priviri atintite in sezonul viitor, mai ales ca pare momentul ca Barcelona sa faca tranzitia spre o noua linie ofensiva stelara, odata cu imbatranirea lui Messi si Suarez.