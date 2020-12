Pariul nebun al unui antrenor din Columbia! A castigat campionatul si acum va trebui sa mearga 70km pe jos pentru o cauza "divina"!

Echipa lui Juan Cruz Real a jucat in finala playoff-ului contra celor din Santa Fe. Cali a invins cu scorul de 3-0 in prima mansa, iar la retur a pierdut cu 0-2, dar datorita rezultatului mai bun obtinut in tur formatia lui Cruz a castigat titlul.

Dupa ce a castigat Liga cu America de Cali, tehnicianul de 44 de ani a spus ca va merge 70 de kilometri de la stadionul echipei, "Pascual Guerrero", pana la bazilica din orasul Buga pentru a "indeplini o promisiune" facuta divinitatii.

De asemenea, antrenorul a spus ca o sa-si vopseasca parul in rosu, culoarea echipei din Cali. America de Cali este la al 15-lea titlu de campioana in Columbia, fiind una dintre cele mai titrate echipe din tara.

After winning the league with América de Cali, manager Juan Cruz Real says he'll walk 70 kms from the team's Pascual Guerrero stadium to the basilica in the city of Buga in order to "fulfill a promise" he made with the Miraculous Christ of Buga.

He also vows to dye his hair red. pic.twitter.com/fSWlNh5vTR