Romanii au dus o casa de pariuri in top 30 mondial! Cele mai mari nume din industrie sunt acolo

Agentia romaneasca Superbet a intrat in top 30 companii de gaming la nivel mondial. Topul a fost realizat de EGR, cea mai respectata revista de profil din lume.

Casa de pariuri din Romania e pe pozitia a 28-a in clasamentul global, in urcare cu 17 pozitii fata de anul trecut. Superbet a fost inclusa pentru prima oara in evaluarea EGR acum 3 ani. Saltul este explicat si de achizitia unui pachet minoritar al Superbet de catre fondul american de investitii Blackstone, unul dintre cele mai mari din lume. Blackstome administreaza active de peste 500 de miliarde de dolari!

In iulie, Superbet a cuparat 60% din drepturile asupra casinourilor online "Lucky 7", intrand astfel pe 3 noi piete. In aceeasi luna, compania l-a adus de la William Hill pe director de trading, Terry Pattinson. La Superbet mai activeaza in pozitii esentiale din management si alte nume recunoscute in domeniu: John Hermander (ex. Casumo), Vedran Karaman (ex. Leo Vegas) si Nikola Jellacic (ex. Google). Dupa intrarea Blackstone in actionariat, Superbet l-a numit CEO pe irlandezul Johnny Hartnett, in trecut numar 2 in conducerea Baddy Power Betfair, rebranduita ca Flutter Entertainment (pozitia 1 in topul EGR Power 50).

EGR face topul mondial al industriei de gaming de 17 ani.