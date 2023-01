După ce a reușit să urce pe locul patru în campionat (36 de puncte) și să se apropie de podium la doar două puncte, formația antrenată de Răzvan Lucescu a avut un meci dificil în prima manșă din sferturile Cupei Greciei.

PAOK a jucat în tur, pe teren propriu, cu Panathinaikos, liderul din competiția internă (45 de puncte), impunându-se cu scorul de 2-0. Meciul retur urmează să se dispute pe 25 ianuarie, iar cu trei zile înainte, cele două formații se vor întâlni și în campionat.

Taison saiu do banco e precisou de exatos 2 minutos para fazer seu 1º gol com a camisa do PAOK. 2x0 contra o Panathinaikos pela Copa da Grécia. @vozesdogigante pic.twitter.com/QLj4PkdRY4