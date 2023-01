Transfer răsunător pentru PAOK! Răzvan Lucescu l-a luat pe internaționalul brazilian format și antrenat de Mircea Lucescu

PAOK se află pe locul 3 în campionat. Peste echipa pregătită de Răzvan Lucescu (53 ani) sunt liderul Panathinaikos, cu 42 de puncte, și AEK Atena, cu 35 de puncte. PAOK are același punctaj cu Olympiacos, care i-a adus în vară pe Marcelo (34 ani), de la Real Madrid, și James Rodriguez (31 ani), fost jucător al lui Bayern Munich, Everton, FC Porto și Real Madrid.

Pentru a-și spori șansele la titlu, gruparea din Salonic l-a transferat pe Taison (34 ani), de la Internacional, potrivit jurnalistului specializat în transferuri Fabrizio Romano.

„PAOK s-a înțeles pentru transferul extremei din Brazilia, Taison. Jucătorul va sosi în Grecia săptămâna aceasta pentru vizita medicală.

Taison va semna un contract până în iunie 2024”, este mesajul postat de Fabrizio Romano pe contul oficial de Twitter.

