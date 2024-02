Liber de contract după despărțirea de Dinamo de la sfârșitul lui ianuarie și dorit de fosta campioană a Spaniei, Deportivo La Coruna, aflată acum însă în liga a treia, mijlocașul basc Gorka Larrucea a semnat cu Etar Veliko Târnovo, ultimul loc în prima divizie din Bulgaria.

”Etar a transferat un mijlocaș spaniol de la Dinamo București!

Un mijlocaș experimentat din Spania a ajuns la Etar. Clubul din Veliko Târnovo a semnat astăzi un contract cu Gorka Larrucea - un mijlocaș central în vârstă de 30 de ani, care vine de la Dinamo București.

Larucea s-a născut la 24 februarie 1993, are o înălțime de 182 cm și cântărește 76 kg. Timp de cinci sezoane a evoluat la spaniolii de la Gernika, unde a bifat 211 meciuri și 18 goluri, apoi a trecut pe la Real Union și Amorebieta, iar în ultimele două sezoane a fost la Dinamo București, unde a plecat acum mijlocașul bulgar Georgi Milanov. Sport.ro

La echipa românească, Gorka Larrucea are un total de 43 de meciuri și 6 goluri și a contribuit la promovarea în Superligă, unde în toamna anului trecut a jucat 14 meciuri și a marcat un gol.

Ce a declarat Gorka Larrucea după ce a semnat cu Etar Veliko Târnovo

"Cariera mea a început în Spania, în liga a treia, apoi am intrat în Segunda División în fotbalul profesionist.

M-am mutat la Dinamo București în România, unde am jucat un an și jumătate și am intrat în elită. Sport.ro

Acum vreau să încerc care este nivelul fotbalului bulgăresc. Mă aștept să continui aici și împreună cu Etar să câștigăm cât mai multe meciuri!", a declarat Gorka Larrucea după ce a semnat contractul.

Gorka Larrucea va purta tricoul cu numărul 6 la Etar. Bine ai venit!”, a anunțat joi clubul din Bulgaria.