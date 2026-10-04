Cosmin Olăroiu a părăsit fotbalul românesc, în 2007, și de atunci și-a găsit a doua casă în Emiratele Arabe Unite, țară în care s-a stabilit, în ultimii mulți ani.

Având în vedere această situație, Oli e acum cu sufletul alături de două naționale: România și Emirate. Doar că pe ultima a și pregătit-o, în perioada mai 2025 – mai 2026. În schimb, când a fost vorba să fie numit selecționerul României, la începutul anului 2011, Olăroiu a avut parte de o „trădare“.

La vremea respectivă, după o discuție cu Mircea Sandu, șeful FRF în acel moment, Oli a fost pus să-și dea demisia de la Al-Sadd Doha (Qatar), ca să-l înlocuiască pe Răzvan Lucescu pe banca primei reprezentative. Olăroiu s-a conformat, a încheiat conturile cu formația din Doha imediat după finala câștigată în Stars Cup, însă „Nașul“ nu și-a mai respectat cuvântul. Pentru că a fost vizitat, la București, de regretatul Mircea Lucescu, care a tras sforile pentru ca fiul său să fie păstrat în funcția de selecționer! Ceea ce s-a și întâmplat. Olăroiu, în schimb, a stat fără angajament până în iunie, când a preluat Al-Ain (Emirate). De atunci, de câte ori a venit vorba de posibila sa numire pe banca României, Oli a „driblat“ subiectul, în mod elegant.

Olăroiu: „Sunt cu inima și sufletul alături de echipa națională“

În prezent, fostul antrenor al FCSB-ului e la Al-Jazira, formație pe care a preluat-o de patru luni, după mandatul său de selecționer pe banca Emiratelor Arabe Unite. La această reprezentativă, românul a fost înlocuit de croatul Zlatko Dalic (59 de ani), care s-a sfătuit chiar cu Oli, imediat după ce a fost prezentat.

Acum, naționala Emiratelor are un parcurs foarte bun, în prima competiție la care a participat cu noul ei selecționer. În Cupa Golfului Persic, arabii au ajuns în finală, după 4-0 cu Yemen, 3-0 cu Bahrain, 1-1 cu Qatar (grupe) și un succes, în semifinale, 1-0 cu Oman. În meciul pentru trofeu, naționala Emiratelor o va întâlni pe cea din Arabia Saudită (marți, ora 21:00, Jeddah).

Chiar dacă și-a încheiat mandatul de selecționer în iunie, Oli a ținut să-și exprime susținerea pentru reprezentativa din Emirate, țară în care e o figură foarte populară printre localnici.

„Sunt cu inima și cu sufletul alături de cei de la echipa națională. Le doresc succes și sper să obțină rezultate demne de o națională puternică prin care să-i facă fericiți pe suporteri“, a transmis Olăroiu.

Cosmin Olăroiu, 15 meciuri ca selecționer al Emiratelor

*0-0 cu Uzbekistan (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Kârgâstan (preliminarii CM 2026)

*2-1 cu NK Bravo (amical)

*3-1 cu Lecce (amical)

*3-1 cu Siria (amical)

*1-0 cu Bahrain (amical)

*2-1 cu Oman (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Qatar (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Iordania (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Egipt (FIFA Arab Cup 2025)

*3-1 cu Kuweit (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Algeria, 7-6 la penalty-uri (FIFA Arab Cup 2025)

*0-3 cu Maroc (FIFA Arab Cup 2025)

*Meciul cu Arabia Saudită, pentru locul 3 la FIFA Arab Cup 2025, a fost abandonat din cauza condițiilor meteo. Drept urmare, FIFA a luat decizia ca locul 3 să fie împărțit de cele două naționale.