OFICIAL: Sumudica a semnat pe 2 ani cu Gaziantep Gazisehir! VINE si Alibec! Ce transfer mai face

Marius Sumudica e noul antrenor al lui Gaziantep Gazisehir, nou-promovata in prima liga din Turcia.

Sumudica va avea un salariu de peste un milion de euro. I-a convins pe noii sai sefi sa-i puna la dispozitie si un buget important de transferuri. Sumudica le-a cerut deja conducatorilor doua transferuri din Liga 1: Denis Alibec si Junior Morais. Ambii sunt foarte aproape de un acord cu Gazisehir.

Gazisehir a terminat pe locul 5 in liga a doua din Turcia sezonul trecut, dar a promovat dupa ce a castigat play-off-ul de promovare. Gazisehir isi propune sa termine in prima jumatate a clasamentului din prima divizie in campionatul viitor.



Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/EqzQ6U3kG1 — FutbolArena (@futbolarena) June 12, 2019

Un an la Kayseri, unul la Al Shabab pentru Sumudica

Dupa ce a plecat din Romania, in 2017, Sumudica le-a pregatit pe Kayserispor, in prima liga turca, si pe Al Shabab, din Arabia Saudita. La fiecare a stat cate un sezon. Gazisehir e a 4-a echipa din strainatate pe care o pregateste Sumudica. Antrenorul roman a mai lucrat in Emiratele Arabe, la Al Shaab, in sezonul 2012-2013. Sumudica a mai trecut si pe la Kavala, in 2011, insa a plecat din Grecia fara sa debuteze oficial.