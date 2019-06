Sumudica s-a decis: "Maine plec sa semnez!" Alibec si un jucator de la FCSB, primele transferuri dorite

"Sunt atras de Craiova si i-as antrena pe olteni" - spune Sumudica. Acum negociaza cu turcii.

Sumudica negociaza cu cel mai bogat patron din Turcia. E seful nou promovatei Gaziantep. Sumudica a albit la turci, unde e aproape sa revina dupa un an.

"Am albit de la fotbal si nu imi pare rau! Imi mai da nevasta mea cate un gel de la salon si ma mai aranjez, tot imi zice sa ma vopseasca, dar nu vreau" spune Sumudica.

Sumudica a refuzat-o pe FCSB. "Am spus-o, doar Craiova m-ar fi atras cumva. Am fost la Craiova la o petrecere, m-am plicisit cate poze am facut! Si cum ma iubea lumea, ceva extraordinar. Chiar am vorbit cu domnul Rotaru si mi-a zis sa nu mai spun lucrurile astea la televizor ca-i pun suporterii in cap" a mai spus Sumudica.

Alibec si Junior Morais pot merge cu Sumudica in Turcia.

Pleaca marti in Turcia

Marius Sumudica a anuntat ca pleaca la negocieri: "O sa semnez in Turcia. Sunt doua variante, maine plec acolo. Bine, dupa cum vad vremea, cred ca o mai lungesc, ca mie imi e frica de avion. Mor, nu ca mi-e frica. Miercuri vremea e ok, sunt multe curse spre Istanbul. Maine e cod dimineata, dar vremea apoi se indreapta.

As putea sa plec chiar maine, sa vedem. Ne punem la masa discutiilor si vedem exact tot, si strategia de transferuri. E o echipa patronata de unul din primii 6 oameni din Turcia ca si avere. Asta seara o sa mai stabilim mici detalii, in mare lucrurile sunt batute in cuie, sper sa nu ne dea nimic inapoi. As fi singurul antrenor strain din Turcia" a spus Sumudica pentru Digi Sport.