Nu s-a mai intamplat asta de la Campionatul Mondial din 2006! Ce performanta a reusit Italia prin victoria de aseara cu Bosnia

Italia s-a calificat in semifinalele UEFA Nations League dupa victoria cu Bosnia Hertegovina (2-0).

In ciuda numeroaselor absente pe care le-a avut, Italia a aratat bine in aceste preliminarii de Nations League, iar Roberto Mancini are o dilema. Selectionerul nu a stat pe banca italienilor la niciun meci in aceasta luna din cauza ca a fost infectat cu coronavirus, dar a transmis intr-un interviu acordat celor de la Rai Sport, faptul ca ii va fi extrem de greu sa aleaga 23 de fotbalisti pentru Europeanul de anul viitor din cauza rotatiilor de lot tot mai dese.

"Sa aleg 23 de fotbalisti pentru Campionatul European va fi o mare problema. Deja a fost o perioada foarte grea dar in ultimele patru luni fotbalistii care au venit au demonstrat ca sunt foarte buni. E bine ca mai avem si aceste probleme", a declarat Roberto Mancini pentru Rai Sport.

In momentul in care Mancini a preluat echipa, Italia era fix pe locul pe care il ocupa acum Romania, 20, dar antrenorul a reusit sa o conduca pe "Squadra Azzura" in primele sase natiuni ale lumii.

Italia este in acest moment neinvinsa de 22 de meciuri, cea mai buna serie de la momentul in care au castigat Campionatul Mondial din 2006.

Qualificati! Bravi e concentrati per un risultato voluto e meritato! Un pensiero anche a chi oggi non c'era e ai nuovi appena arrivati! Insieme abbiamo contribuito a questi 2 anni meravigliosi. Grazie allo staff e a tutti. Straordinari!!!#Mancio #NationsLeague #BosniaItalia pic.twitter.com/cwxZw3B4J9 — Roberto Mancini (@robymancio) November 18, 2020