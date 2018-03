"Nu exista altul mai bun decat mine in fotbal!" Ronaldo si febra recordurilor: "Trei copii in trei luni!" :)

Cristiano Ronaldo a mai primit un trofeu - portughezii i-au dat premiul pentru cel mai bun fotbalist al anului.

Cristiano Ronaldo a fost aseara la Lisabona pentru a-si ridica premiul pentru cel mai bun fotbalist portughez al anului 2017.

Imediat dupa momentul decernarii trofeului, Ronaldo s-a autoproclamat cel mai bun fotbalist al planetei.

"Nu cred ca exista altul mai bun ca mine in fotbal", a spus Ronaldo, care a enumerat apoi realizarile din 2017.

"Anul trecut a fost istoric la Real Madrid, pentru ca am castigat cinci trofee. Am castigat si Balonul de Aur, premiul The Best din partea FIFA."

"Am trait un an de vis, atat la nivel profesional, cat si la nivel personal."

"Le dedic acest premiu celor patru copii ai mei. Asta e un alt record din 2017: trei copii in trei luni.", a mai spus Cristiano Ronaldo.