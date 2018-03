ULTIMA ORA | Gigi Becali a mai pierdut un proces cu Talpan! Decizia luata azi de Curtea de Apel si suma care trebuie achitata

Florin Talpan a mai obtinut un succes in disputele pe care le are cu Gigi Becali in instante.

Juristul CSA Steaua l-a dat in judecata pe Gigi Becali pentru calomnie si a castigat acest proces. Curtea de Apel a decis ca Gigi Becali trebuie sa ii plateasca lui Talpan despagubiri in valoare de 30.000 de euro. Gigi Becali poate contesta decizia in termen de 30 de zile, insa doar la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Actiunea in instanta a fost inceputa in 2015, la scurt timp dupa ce Becali a pierdut dreptul de a folosi marca "Steaua".

"Pai ce? Eu vorbesc cu Talpan? Ce, eu i-am pus sa vorbeasca cu Lutu? Voi vorbiti cu Talpan? Omul nu e in apele lui. Ministrul Dusa sa vorbeasca cu mine, cum sa vorbesc eu cu Talpan? (…) Eu am cerut sa vorbesc cu ministrul. Cu Talpan negociez eu? Pe Talpan il iau si il duc la oi! Habar nu are de nicio lege, nu stie de capul lui nimic. Dacă vrea ministrul, ma asez acum la masa, pe loc. Sa vorbeasca Boroi daca au vreo intentie serioasa. Stii ce a spus Boroi despre acest jurist? A spus: «Asta e nebun, ne-a bagat intr-o incurcatura, i-a spus lui Vali Argaseala. Eu nu zic ca e nebun, va zic ce i-a zis Boroi lui Argaseala»", a fost declaratia facuta de Gigi Becali in 2015.