Investitie de 17 milioane de euro pentru un stadion ultramodern in inima Romaniei! Echipa e favorita sa promoveze in Liga 1

Investitie de 17 milioane de euro pentru un stadion ultramodern in Romania.

Hermannstadt isi ia toate masurile in perspectiva promovarii lui Liga 1. Gruparea din Sibiu se lupta pentru promovare in liga a doua si nu vrea sa aiba probleme de ordin administrativ.

Primaria din Sibiu va investi nu mai putin de 17 milioane de euro in modernizarea stadionului pentru ca echipa sa nu aiba niciun fel de probleme cu obtinerea licentelor in eventualitatea in care va promova la finalul acestui sezon.

"Va fi o modernizare foarte complexa a stadionului, dar nu vreau sa intru in detalii. Va vom face prezentarea, cand avem proiectul tehnic gata. Vom avea gata in doua saptamani. Per total cred ca se va ridica valoarea lucrarilor la stadion la 17 milioane de euro. Da. Este cea mai mare investitie care nu va fi terminata pana la sfarsitul anului", a declarat primarul Sibiului, Astrid Fodor.

Hermannstadt este calificata si in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce a eliminat Steaua. Echipa din Sibiu se va lupta cu Gaz Metan pentru un loc in finala.

sursa foto: DigiSport