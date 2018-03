Nimeni nu a crezut asta! Tevez s-a accidentat intr-o inchisoare. Cat va sta departe de gazon argetinianul

Tevez s-a accidentat intr-o inchisoare.

Fostul star al Argentinei, Carlos Tevez, va lipsi o luna de pe gazon, dupa ce s-a accidentat, jucand fotbal in incinta unei inchisori. Acesta a suferit o ruptura musculara.

Carlos Tevez s-a reîntors in Argentina, semnand din nou cu marea sa dragoste, Boca Juniors, dupa ce s-a despartit de chinezii de la Shanghai. Acolo avea un contract urias, aproape 40 de milioane de euro oe an.

Conform Daily Mail, jucatorul a recunoscut ca daca nu ar fi fost fotbalul acum ar fi fost ori mort, ori in inchisoare, pentru ca l-ar fi asteptat o viata de delicvent. Si asa si-a pastrat legaturile cu lumea interlopa. Recent, el a facut o vizita fratelui sau geaman, care este inchis pentru 16 ani pentru jaf si in incinta inchisorii a participat la un meci de fotbal organizat intre detinuti, iar in timpul celor 20 de minute s-a produs accidentarea.