Neymar a înscris pentru Brazilia în meciul amical cu Tunisia, care se dispută chiar la Paris, pe Parc des Princes. Atacantul a înscris în minutul 29, din penalty, ducând scorul la 3-1.

Cu această ocazie, brazilianul a intrat într-o companie selectă, cea a jucătorilor sud-americani care au marcat cel puțin 75 de goluri la echipa națională, potrivit Squawka. Neymar este depășit doar de conaționalul Pele (77) și argentinianul Lionel Messi (88).

Tunisia trying to stop Neymar Jr from scoring with lasers ????#BRATUN pic.twitter.com/vD6UPcwIuq