El este noul antrenor de la FC Barcelona al echipei de fotbal in sala. Cu cine s-au inteles catalanii 

Jesus Velasco este noul antrenor de la FC Barcelona al echipei de fotbal in sala. Oficialii de pe Camp Nou au anuntat ca s-au inteles cu tehnicianul pentru doi ani.

Acesta a castigat de sase ori titlul in Italia si patru cupe, iar in Spania a reusit sa obtina 14 trofee, inclusiv doua trofee Champions League. La Barcelona va fi ajutat de Sergio Lozano si Esquerdinha.

"Am o filosofie clara a jocului si avantajul ca am mai lucrat pana acum cu cativa jucatori care evolueaza la Barcelona. Sper sa obtinem cele mai bune rezultate si sa facem in asa fel incat aceasta echipa sa domine", a declarat Velasco.