Nationala Chinei e in carantina de o saptamana si se antreneaza pe holurile hotelului. Situatie incredibila in Australia

Nationala chineza a stat o saptamana blocata in hotel, inaintea meciurilor decisive pentru calificarea la JO 2020.

Echipa nationala de fotbal feminin a Chinei, care trebuie sa joace in Grupa B, din turul al treilea de turneului de calificare asiatic pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, se afla de o saptamana in carantina intr-un hotel din Brisbane. Din cauza protocoalelor strice implementate ca raspuns la focarul de coronavirus din China, sportivele si staff-ul tehnic nu au putut iesi din hotel si au fost blocati pe un singur etaj al Brisbane CBD Hotel, neputand folosi nici macar sala de forta a locatiei. Asa ca delegatia, din randul careia niciun component nu a dat semne de imbolnavire cu gripa mortala, a trebuit sa se pregateasca pe holurile hotelului, iar imaginile postate pe retelele de socializare arata fotbalistele intinse pe prosoape in fata usilor camerelor, care fac abdomene, exercitii de dezmortire si de stretching. Reprezentativa chineza urmeaza sa iasa curand din carantina, iar joi va sosi la Sydney, unde trebuie sa joace in aceeasi zi contra echipei Thailandei, pe Campbelltown Sports Stadium. In urmatoarele doua intalniri vor avea ca adversare pe Taipei (10 februarie) si Australia (13 februarie).

Masurile stricte de carantina au fost luate de autoritatile australiene, dupa ce echipa nationala feminina a Chinei s-a antrenat chiar in Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, care a facut pana acum cel putin 500 de victime si au fost semnalate zeci de mii de imbolnaviri. Tot la Wuhan trebuia sa aiba loc si turneul preolimpic, dar acesta a fost mutat intr-o prima faza la Nanjing, pentru ca apoi sa se decida organizarea sa la Sydney, in afara Chinei continentale. Oficialii Asian Football Confederation au decis si mutarea datelor de disputarea ale meciurilor, pentru ca reprezentativa Chinei sa poata termina perioada de carantina ceruta de autoritatile australiene. Cateva jucatoare, printre care si vedeta Wang Shuang, nu au mai putut calatori in Australia pentru aceste partide de calificare, dupa ce s-au intors in tara lor pentru a sarbatori Anul Nou Chinezesc. Wang, de asemenea, nu s-a putut antrena, ea postand cateva imagini pregatindu-se, impreuna cu fratele ei, pe acoperisul blocului in care locuieste, pentru ca traficul persoanelor este restrictionat draconic in Wuhan si spatiile publice, precum terenurile sportive, sunt complet inchise. De asemenea, meciurile de pregatire Perth Glory - Shanghai Shenhua si Sydney FC - Shanghai SIPG au fost anulate.