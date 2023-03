Motivul pentru care Roberto Martinez l-a convocat pe Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo a fost din nou convocat la naționala Portugaliei. Starul care evoluează acum în Arabia Saudită la Al-Nassr a înregistrat 196 de selecții pentru lusitani, reușind să marcheze nu mai puțin de 118 goluri.

Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei de la începutul anului 2023, asta după ce Fernando Santos a fost demis în urma unei slabe participări la Campionatul Mondial din 2022, a vorbit despre CR7 și a precizat că reprezentativa are nevoie de prezența starului lusitan.

„Cristiano Ronaldo este un jucător extrem de devotat. Poate aduce experiență lotului și e o figură deosebit de importantă pentru echipă. Nu mă uit la vârsta lui”, a spus Roberto Martinez, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, într-o postare de pe rețelele social media.

Cristiano Ronaldo, called up by Portugal new coach Roberto Martinez for the next UEFA qualifiers ???????? #Portugal

“Cristiano Ronaldo is a very committed player. He can bring experience and is a very important figure for the team. I don't look at age”, Martinez says. pic.twitter.com/0Q9wVTUfUV