Belgia a obținut doar patru puncte în cele trei meciuri și a încheiat pe locul 3, în spatele Marocului (7p), Croației (5p) și peste ultima clasată Canada (0p).

Roberto Martinez și-a anunțat plecarea de la naționala Belgiei

UPDATE, 19:53: Deși la primul interviu nu a vrut să vorbească despre plecare, Roberto Martinez a anunțat la conferința de presă că meciul cu Croația a fost ultimul pentru el.

"Acesta a fost ultimul meu meci la naționala Belgiei. Nu mai pot continua. Mi-am luat rămas bun de la jucători și staff. Oricum aș fi plecat, indiferent de ceea ce s-ar fi întâmplat, chiar și dacă deveneam campioni mondiali. Decizia era luată înainte de Cupa Mondială", a spus Roberto Martinez.

Știrea inițială

Roberto Martinez (49 de ani), selecționer al Belgiei din 2016, spune că nu are regrete după eliminarea Belgiei, având în vedere jocul echipei contra Croației. În ceea ce privește postul său, antrenorul a refuzat să ofere un răspuns clar.

"Azi am fost din nou noi înșine. Niciodată nu e ușor să câștigi un meci la Cupa Mondială. În primul meci, contra Canadei, am câștigat, dar nu am fost noi înșine. Apoi, în al doilea joc, am pierdut meritat contra Marocului pentru că nu am fost pregătiți. Azi am avut o mulțime de ocazii, așa că nu, nu am regrete. Putem părăsi Cupa Mondială cu capul sus.

Sigur, grupele sunt prea puțin pentru o echipă precum Belgia. Am vrut să ne calificăm, dar asta și-a dorit fiecare națională, pentru că e vorba de cea mai importantă competiție din lume. La precedenta Cupa Mondială și la EURO am câștigat cele trei meciuri din grupă, dar apoi am fost eliminați. Pentru mine, sentimentul este același. Pot accepta acest mod de a pierde.

Generația de aur a Belgiei a reușit ceva care ar trebui să le dea speranțe tinerilor. Avem mulți jucători, precum Tielemans, Onana sau Doku. Trebuie să continuăm să avem standarde înalte. Dacă voi continua ca selecționer? Nu e momentul să vorbim acum despre asta", a spus Roberto Martinez, potrivit HLN.

Potrivit Opta, este pentru prima dată în secolul 21 când Belgia este eliminată încă din grupe la un turneu final (Cupa Mondială sau Campionatul European).

