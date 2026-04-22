Momentul care a convins-o pe Gaziantep să îl ”fure” pe Mirel Rădoi de la FCSB: ”Pare promițător!”

Prezentarea a avut loc miercuri dimineață, iar antrenorul român a semnat un contract valabil până la finalul sezonului următor.

Momentul care a făcut-o pe Gaziantep să îl numească pe Mirel Rădoi

Alejandro Parra, un jurnalist cubanez care se ocupă de fotbalul din Turcia, a dezvăluit care a fost momentul care i-a convins pe șefii lui Gaziantep să îl numească pe Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal.

Jurnalistul care scrie pentru Medium, BreakingTheLines și JugadaEnsayada, crede că faptul că Universitatea Craiova, cu Mirel Rădoi pe banca tehnică, a eliminat-o pe Bașakșehir în play-off-ul Conference League după 3-1 în Bănie și 2-1 la Istanbul.

”Vești excelente pentru Gaziantep, pregătirile pentru sezonul următor sunt deja în desfășurare. Ar trebui să fie un an important, după ce și-a asigurat menținerea în Super Lig.

Profitând de cultura românească puternică și de durată a clubului, îl numesc antrenor principal pe Mirel Rădoi. Îmi amintesc un parcurs fantastic în playoff-ul din UEFA Europa Conference League, cu doar câteva luni în urmă, când au eliminat pe İstanbul Başakşehir. Pare promițător”, a spus jurnalistul.