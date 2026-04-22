Momentul care a convins-o pe Gaziantep să îl ”fure” pe Mirel Rădoi de la FCSB: ”Pare promițător!”

Prezentarea a avut loc miercuri dimineață, iar antrenorul român a semnat un contract valabil până la finalul sezonului următor.
Momentul care a făcut-o pe Gaziantep să îl numească pe Mirel Rădoi
Alejandro Parra, un jurnalist cubanez care se ocupă de fotbalul din Turcia, a dezvăluit care a fost momentul care i-a convins pe șefii lui Gaziantep să îl numească pe Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal.
Jurnalistul care scrie pentru Medium, BreakingTheLines și JugadaEnsayada, crede că faptul că Universitatea Craiova, cu Mirel Rădoi pe banca tehnică, a eliminat-o pe Bașakșehir în play-off-ul Conference League după 3-1 în Bănie și 2-1 la Istanbul.
”Vești excelente pentru Gaziantep, pregătirile pentru sezonul următor sunt deja în desfășurare. Ar trebui să fie un an important, după ce și-a asigurat menținerea în Super Lig.
Profitând de cultura românească puternică și de durată a clubului, îl numesc antrenor principal pe Mirel Rădoi. Îmi amintesc un parcurs fantastic în playoff-ul din UEFA Europa Conference League, cu doar câteva luni în urmă, când au eliminat pe İstanbul Başakşehir. Pare promițător”, a spus jurnalistul.
Marți seară, Mirel Rădoi și colaboratorii săi au zburat către Turcia. La aeroportul din Otopeni, antrenorul a explicat cum s-a ajuns la varianta Gaziantep și de ce nu a mai rămas la FCSB măcar până la finalul acestui sezon.
"Chiar a decurs totul repede. Situația era la nivel de discuție pentru vară, dar, după aceea, antrenorul de acolo și-a dat demisia. Între timp, s-au accelerat lucrurile.
Înțelegerea pe care o aveam pentru vară era din zona Golfului, o altă ofertă, însă oamenii au înțeles pentru că nu se semnase un precontract. Încerc să rămân măcar un sezon în Europa. Am ținut să rămân la cluburi care pot fi o rampă de lansare pentru alte campionate.
A fost greu să las FCSB, clubul, oamenii, jucătorii. Chiar dacă erau afectați din punct de vedere mental, n-am avut niciun impediment în a reuși. Singurul lucru de care îmi pare rău acum e că n-am reușit să câștigăm toate cele 15 puncte puse în joc. Dar toată lumea - de la bucătărie, teren, jucători și până la patron - chiar n-am ce să le reproșez.
Am avut discuții cu jucătorii, dar le-am spus că nu de fiecare dată nu ne ies lucrurile cum ne dorim. Lucrurile astea trebuie să ne întărească. Și eu am fost în situația lor de nenumărate ori. Până la urmă, trebuie să-ți găsești motivația să mergi mai departe", a spus Mirel Rădoi.