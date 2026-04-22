Momentul care a convins-o pe Gaziantep să îl ”fure” pe Mirel Rădoi de la FCSB: ”Pare promițător!”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mirel Rădoi a fost prezentat oficial la Gaziantep, după ce a părăsit-o pe FCSB, deși promitea că va rămâne la echipa lui Gigi Becali până la finalul sezonului. 

TAGS:
Mirel RadoiGaziantepFCSB
Din articol

Prezentarea a avut loc miercuri dimineață, iar antrenorul român a semnat un contract valabil până la finalul sezonului următor.

Momentul care a făcut-o pe Gaziantep să îl numească pe Mirel Rădoi

Alejandro Parra, un jurnalist cubanez care se ocupă de fotbalul din Turcia, a dezvăluit care a fost momentul care i-a convins pe șefii lui Gaziantep să îl numească pe Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal. 

Jurnalistul care scrie pentru Medium, BreakingTheLines și JugadaEnsayada, crede că faptul că Universitatea Craiova, cu Mirel Rădoi pe banca tehnică, a eliminat-o pe Bașakșehir în play-off-ul Conference League după 3-1 în Bănie și 2-1 la Istanbul.

Vești excelente pentru Gaziantep, pregătirile pentru sezonul următor sunt deja în desfășurare. Ar trebui să fie un an important, după ce și-a asigurat menținerea în Super Lig.

Profitând de cultura românească puternică și de durată a clubului, îl numesc antrenor principal pe Mirel Rădoi. Îmi amintesc un parcurs fantastic în playoff-ul din UEFA Europa Conference League, cu doar câteva luni în urmă, când au eliminat pe İstanbul Başakşehir. Pare promițător”, a spus jurnalistul.

Mirel Rădoi: "Încerc să rămân măcar un sezon în Europa. N-am ce să le reproșez celor de la FCSB"

  • Radoi
×
Radoi
ÎNAPOI LA ARTICOL

Marți seară, Mirel Rădoi și colaboratorii săi au zburat către Turcia. La aeroportul din Otopeni, antrenorul a explicat cum s-a ajuns la varianta Gaziantep și de ce nu a mai rămas la FCSB măcar până la finalul acestui sezon.

"Chiar a decurs totul repede. Situația era la nivel de discuție pentru vară, dar, după aceea, antrenorul de acolo și-a dat demisia. Între timp, s-au accelerat lucrurile. 

Înțelegerea pe care o aveam pentru vară era din zona Golfului, o altă ofertă, însă oamenii au înțeles pentru că nu se semnase un precontract. Încerc să rămân măcar un sezon în Europa. Am ținut să rămân la cluburi care pot fi o rampă de lansare pentru alte campionate.

A fost greu să las FCSB, clubul, oamenii, jucătorii. Chiar dacă erau afectați din punct de vedere mental, n-am avut niciun impediment în a reuși. Singurul lucru de care îmi pare rău acum e că n-am reușit să câștigăm toate cele 15 puncte puse în joc. Dar toată lumea - de la bucătărie, teren, jucători și până la patron - chiar n-am ce să le reproșez.

Am avut discuții cu jucătorii, dar le-am spus că nu de fiecare dată nu ne ies lucrurile cum ne dorim. Lucrurile astea trebuie să ne întărească. Și eu am fost în situația lor de nenumărate ori. Până la urmă, trebuie să-ți găsești motivația să mergi mai departe", a spus Mirel Rădoi.

ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!