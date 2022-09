Franța U18 a făcut show în amicalele din luna septembrie, 3-0 vs Estonia și 5-1 vs Scoția, însă totul s-a oprit la meciul cu Polonia U18.

În minutul 75, la 3-2 pentru polonezi, Darnel Eric Bile, intrat de 10 minute, a avut o intrare dură asupra lui Kacper Masiak și și-a încordat mușchii imediat după intervenție.

La câteva momente după, Masiak l-a împins pe Bile, iar francezul i-a trimis o lovitură cu capul în plină figură și l-a lăsat pe jos. Băncile "au luat foc", asemenea jucătorilor, și s-a iscat o ceartă generală chiar în fața arbitrului.

Centralul a arătat patru cartonașe roșii, în frunte cu Darnel Eric Bile, Belocian, Gomis și Housni și a încheiat jocul la 15 minute de fluierul final.

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête.

Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4