În minutul 34, Demir Ege Tiknaz a fost eliminat din echipa gazdă după ce a primit al doilea cartonaş galben.
Antrenorul său a fost văzut exprimându-şi nemulţumirea faţă de arbitru pentru această decizie şi şi-a scos haina cu gesturi energice.
Cu toate acestea, a părut apoi să cadă la pământ, stârnind îngrijorarea jucătorilor şi a staff-ului său. O ambulanţă s-a îndreptat spre Korkmaz şi i-a acordat îngrijiri medicale, în timp ce jucătorii şi staff-ul său priveau îngrijoraţi.
Ce s-a întâmplat la meci
Într-o declaraţie, Federaţia Turcă de Fotbal a transmis: „Antrenorul principal al echipei noastre naţionale U21, Egemen Korkmaz, şi-a pierdut cunoştinţa după ce a alunecat şi s-a lovit cu capul de pământ în minutul 35 al meciului de calificare din grupele Campionatului European U21 al UEFA de astăzi împotriva Croaţiei, de la Opus Arena din Osijek. Korkmaz, care a suferit o umflătură la cap în urma căzăturii, a primit îngrijiri medicale iniţiale de la echipa noastră medicală de pe marginea terenului. Este conştient şi a fost transportat la spital cu ambulanţa pentru investigaţii suplimentare. Îi dorim o recuperare rapidă.”
Meciul a fost întrerupt, dar apoi s-a reluat, iar Croaţia s-a impus, scor 3-0.