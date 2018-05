"Gandeste-te la Europa". Stelistii isi pun toate sperantele de titlu in Hagi, care merge sigur in Europa League daca bate CFR-ul. Calculele

CFR Cluj e principala favorita la titlu, dar pentru a fructifica sansa trebuie neaparat sa o bata pe Viitorul in ultima etapa. Pe de alta parte, si Viitorul are o miza foarte mare: o victorie in Gruia o duce sigur in Europa League.

Ultima etapa a Play Off-ului Ligii I se anunta a fi una nebuna. CFR Cluj si FCSB vor da ultimele batalii pentru titlu, in timp ce Viitorul si Craiova se vor lupta pentru locul de Europa League. Totusi, in functie de rezultatele ultimelor partide si de castigatoarea Cupei Romaniei, Craiova si Viitorul pot merge chiar impreuna in UEL.

Viitorul merge in UEL cu victorie la Cluj. Sau cu ajutorul Craiovei

In acest moment, Viitorul si CSU Craiova au acelasi numar de puncte, 35. Echipa lui Hagi este in avantaj, pentru ca a remizat 0-0 pe teren propriu si 3-3 la Craiova. In aceste conditii, o victorie la Cluj ii va asigura Viitorului locul 3 in Play Off. In caz contrar, daca Viitorul va remiza sau va pierde, iar CSU Craiova va invinge Iasiul, oltenii vor incheia sezonul pe podium.

In cazul ultimului scenariu, Viitorul va mai merge in Europa League doar daca CSU Craiova va reusi sa castige Cupa Romaniei, pe National Arena, impotriva Sibiului.

De asemenea, miza Viitorului este si una financiara. Locul 3 primeste cu 200.000 de euro mai mult decat locul 4 in sezonul viitor, din drepturile de televizare ale partidelor.

Clasamentul actualizat