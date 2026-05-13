Cele mai bune echipe ale sezonului, Craiova și „U” Cluj, au produs un meci tensionat, pe muchie de cuțit, echilibrat în ansamblu, chiar dacă băieții lui Coelho, mai tehnici și mai valoroși, și individual, și ca echipă, au avut o posesie mai mare (62% față de 38%) și au tras mai mult spre poartă (13-5) și pe poartă (4-1).

1. Craiova a fost conștientă de faptul că este superioară și a așteptat să-și prindă adversara pe picior greșit, dar „U” a jucat aproape perfect din punct de vedere tactic. Bergodi a limitat spațiile dinspre poarta lui Gertmonas, l-a sufocat pe Baiaram și l-a izolat în tușă pe Băsceanu, în timp ce Etim, de statură medie, n-a avut nicio șansă între Coubiș și Iulian Cristea, doi fundași centrali masivi și puternici.

2. Taciturnul Coelho a făcut din exuberanta echipă construită de Rădoi una disciplinată ca un pluton la defilare. Fiecare jucător știe exact ce are de făcut din punct de vedere defensiv, însă atacurile nu mai au profunzimea și ascuțimea de la începutul campionatului. Deși sunt aceeași jucători, par două echipe complet diferite ale Craiovei, una cu Rădoi, alta cu Coelho, dar ce este cert – portughezul a adus Cupa în Bănie și e în pole-position și pentru titlu, ceea ce înseamnă că strategia lui a fost corectă.

3. Craiova are un lot atât de bun și de proporționat, încât Coelho își permite să schimbe toți cei trei atacanți față de meciul precedent, 0-0 la CFR Cluj. Baiaram – Etim – Băsceanu, în locul trio-ului D. Matei – Nsimba - Teles. Asta în condițiile în care Al Hamlawi a intrat de pe bancă în ambele partide.

4. Coubiș este, probabil, cel mai bun fundaș central român la ora actuală și ar trebui să fie titular la națională. Are tot ce-i trebuie pentru acest post: forță, detentă, anticipație, tupeu.

5. Curaj nebun pe Bergodi, care a lăsat ca ultimul executant din seria de cinci să fie un jucător de 21 de ani, Atanas Trică. Aici le-a ieșit clujenilor, dar nu le-a ieșit cu experimentatul Iulian Cristea, singurul care a ratat la loviturile de departajare.

6. Foarte ștearsă prestația lui Nistor, un dinozaur fără colți de data asta. Mă așteptam la mai mult de la el, ținând cont de experiența pe care o are la un nivel destul de înalt în România.

7. Victoria din finala Cupei poate fi un ascendent moral pentru Craiova în perspectiva meciului de campionat de duminică. Să vedem dacă Filipe Coelho va risca mai mult sau dacă se va mulțumi cu un nou 0-0, care va menține echipa lui pe primul loc înaintea ultimei etape, când va întâlni Rapidul în Giulești.

Concluzie: Craiova și-a arătat superioritatea doar prin posesie și șuturi la poartă, dar n-a avut mari ocazii. Clujul a jucat bine tactic și a încercat să surprindă, având două bune oportunități de a marca. 0-0 a fost un rezultat echitabil și corect. Stăpânirea de sine a executanților, un pic de noroc și inspirația lui Laurențiu Popescu de la ultimul penalty au decis câștigătoarea.