Nicușor Bancu e deja cu gândul la titlu după triumful din Cupa României: ”Urmează al doilea trofeu!”

Universitatea Craiova s-a impus în fața lui U Cluj, scor 0-0 (6-5 d.l.d.) și a cucerit Cupa României.

După ce ambele echipe au marcat de câte cinci ori la loviturile de departajare, Laurențiu Popescu a reușit să respingă execuția lui Iulian Cristea, iar oltenii au ridicat trofeul deasupra capului.

După meci, Nicușor Bancu, căpitanul oltenilor și cel desemnat cel mai bun jucător al finalei, s-a declarat extrem de mulțumit de obiectivul atins, dar a transmis că este deja cu gândul la finalul campionatului, când oltenii pot face event-ul.

E ceva foarte frumos, așteptam toți acest moment, am muncit un an de zile, este primul din cele propuse, ne bucurăm în această seară încă puțin, apoi ne odihnim. Toate gândurile duc la meciul de duminică, când vrem se ne atingem al doilea obiectiv. În prima repriză, am avut mai multe ocazii, apoi a fost din ce în ce mai greu să îi desfacem. Au o echipă foarte bună, au avut câteva situații, nu este ușor să joci împotriva lor. Știam că dacă ajungem la penalty-uri avem o șansă mai mare, pentru că Popică ne salvează. Când joci cu trofeul pe masă e greu să joci totul pe cartea atacului.

Ne-am atins obiectivul, pentru mine este ceva fantastic, este a treia Cupă, meritam acest trofeu, sunt mândru de mine și de echipa mea, am câștigat un trofeu, urmează și al doilea duminică. Este cel mai important trofeu atât pentru noi, cât și pentru toată suflarea oltenească. Vor veni să își ia revanșa, va fi un alt meci”, a spus Bancu.

