Liber de contract după despărțirea de UTA Arad, Rednic a prins un contract neașteptat în această vară. Standard Liege l-a ofertat la 12 ani după precedentul mandat al "Puriului" la formația belgiană.

Mircea Rednic, prima conferință de presă după revenirea la Standard Liege



Și ex-jucător la Standard Liege (1991-1996), Rednic s-a aflat alături de noul director sportiv Marc Wilmots la conferința de presă de joi. Fostul selecționer al Belgiei și tehnicianul român au fost colegi la Standard în anii '90.



"Am promis că mă voi întoarce la Standard într-o zi și am făcut-o. Ultima dată când am fost aici am făcut o treabă bună și am reușit să construiesc un grup frumos. Jucătorii de atunci aveau ambiție, aveau dorința de a câștiga și de a performa. Aceleași lucruri le solicită acum și Marc Wilmots de la mine.



Avem 19 jucători acum și 4 portari. Avem calitate, dar nu e suficient. Trebuie să îi responsabilizăm pe jucători și să îi facem să înțeleagă ce reprezintă Standard și care e spiritul acestui club. Cred că asta i-a lipsit lui Standard în ultimii ani.



Știu ce își doresc și suporterii, iar la primul meu discurs le-am spus jucătorilor că trebuie să aibă un respect mare față de fani.



Știu că este o provocare riscantă pentru mine, dar sunt sigur că voi face treabă bună. De obicei, un antrenor nu e niciodată mulțumit cu lotul pe care îl are, dar până acum eu chiar sunt mulțumit.



Am încredere în Marc Wilmots și sper că vom avea parte de câteva surprize (n.r - în mercato). Lucrăm împreună pentru a avea concurență pe fiecare post", a spus Rednic, potrivit RTBF.



10 titluri de campioană a Belgiei are Standard Liege în palmares, însă ultimul a fost cucerit tocmai în 2009

5 jucători a transferat Standard Liege în această vară, până acum. Cel mai scump a fost extrema Adnane Abid (21 de ani), de la Patro Eisden, pentru 1,3 milioane de euro

31 de meciuri a strâns Rednic la Standard în precedentul mandat (octombrie 2012 - mai 2013). A înregistrat 16 victorii, 6 remize și 9 înfrângeri

12 este poziția pe care a încheiat Standard Liege ultimul sezon din campionatul Belgiei



Marc Wilmots: "Mircea Rednic nu e varianta ieftină. E la Standard pentru că e bun"

Marc Wilmots, noul directorul sportiv al lui Standard, a dezvăluit că Mircea Rednic a fost prima sa opțiune pentru postul de antrenor.



"Eu și Mircea am petrecut câțiva ani împreună, iar el nu s-a schimbat deloc. E exact la fel. În presă s-a vorbit despre foarte multe nume pentru banca lui Standard, dar pentru mine el a fost clar: experiența sa, viziunea sa despre fotbal, despre academie, despre promovarea tinerilor reprezintă exact profilul dorit.



Unii au susținut că Mircea este o variantă 'ieftină', dar este fals. Bugetul este la fel ca în cazul lui Ivan Leko (n.r - precedentul antrenor al lui Standard). Mircea se află aici pentru că e un antrenor bun și a demonstrat asta la multe cluburi. Sunt convins că este persoana potrivită pentru proiectul nostru", a spus și Marc Wilmots.