Mircea Rednic a confirmat transferul din Superliga: "Va sosi la noi!"

10 titluri de campioană a Belgiei are Standard Liege în palmares, însă ultimul a fost cucerit tocmai în 2009

5 jucători a transferat Standard Liege în această vară, până acum. Cel mai scump a fost extrema Adnane Abid (21 de ani), de la Patro Eisden, pentru 1,3 milioane de euro

31 de meciuri a strâns Rednic la Standard în precedentul mandat (octombrie 2012 - mai 2013). A înregistrat 16 victorii, 6 remize și 9 înfrângeri

12 este poziția pe care a încheiat Standard Liege ultimul sezon din campionatul Belgiei

Mircea Rednic: "Am promis că mă voi întoarce la Standard și am făcut-o"



Mircea Rednic (63 de ani) a susținut în această săptămână prima conferință de presă după revenirea în funcția de antrenor la Standard Liege.



Liber de contract după despărțirea de UTA Arad, Rednic a prins un contract neașteptat în această vară. Standard Liege l-a ofertat la 12 ani după precedentul mandat al "Puriului" la formația belgiană.

"Am promis că mă voi întoarce la Standard într-o zi și am făcut-o. Ultima dată când am fost aici am făcut o treabă bună și am reușit să construiesc un grup frumos. Jucătorii de atunci aveau ambiție, aveau dorința de a câștiga și de a performa. Aceleași lucruri le solicită acum și Marc Wilmots de la mine.



Avem 19 jucători acum și 4 portari. Avem calitate, dar nu e suficient. Trebuie să îi responsabilizăm pe jucători și să îi facem să înțeleagă ce reprezintă Standard și care e spiritul acestui club. Cred că asta i-a lipsit lui Standard în ultimii ani.



Știu ce își doresc și suporterii, iar la primul meu discurs le-am spus jucătorilor că trebuie să aibă un respect mare față de fani.



Știu că este o provocare riscantă pentru mine, dar sunt sigur că voi face treabă bună. De obicei, un antrenor nu e niciodată mulțumit cu lotul pe care îl are, dar până acum eu chiar sunt mulțumit.



Am încredere în Marc Wilmots și sper că vom avea parte de câteva surprize (n.r - în mercato). Lucrăm împreună pentru a avea concurență pe fiecare post", a spus Rednic.