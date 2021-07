Messi, asa cum nu a mai fost vazut pana acum! A izbucnit in lacrimi dupa fluierul final: reactia impresionanta a starului VIDEO 

Argentina s-a impus in fata rivalei de o viata chiar pe Maracana, castigand Copa America datorita golului marcat de Angel Di Maria, in minutul 22 al partidei.

Intalnirea dintre cele doua formatii a fost una incendiara, in care Messi si Neymar Jr. au facut tot ce a fost posibil pentru a-si duce nationala lor spre castigarea marelui trofeu.

La final, starul argentinian a fost cel care s-a bucurat de prima victorie importanta cu Argentina, dupa mai multe esecuri avute de-a lungul timpului atat la Copa America, cat si la Cupa Mondiala.

Dupa ultimul fluier al arbitrului, Lionel Messi a cazut in genunchi si a inceput sa planga, vizibil emotionat de reusita pe care a obtinut-o alaturi de colegii sai.

Vezi mai multe imagini in GALERIA FOTO de mai jos! sursa foto: Getty Images/Agerpres

Messi when he realised the wait was over ????#CopaAmericaFINAL #CopaAmerica #Argentina pic.twitter.com/fH2t0lqvtf