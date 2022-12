Mesajul lui Joe Biden după dispariția lui Pele: „A reprezentat povestea a ceea ce este posibil!”

„Pentru un sport care reuneşte lumea ca nimic altcineva, ascensiunea lui Pelé de la începuturi umile la legendă a fotbalului reprezintă povestea a ceea ce este posibil. Astăzi, gândurile mele şi ale lui Jill se îndreaptă către familia lui şi toţi cei care l-au iubit”, a scris Biden pe Twitter.

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible.

Today, Jill and I's thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo